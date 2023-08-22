أردوغان يزور روسيا لإجراء محادثات مع بوتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك فيما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في إدارة الرئيس التركي، حيث تابعت أن أردوغان سوف يزور روسيا لإجراء محادثات مع بوتين، وسوف تتطرق المناقشات إلى صفقة الحبوب.

وكان الرئيس التركي قد قال في وقت سابق إنه قد يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الشهر المقبل، مضيفا أن وزير الخارجية التركي يعتزم زيارة موسكو لإجراء محادثات والتحضير للقاء، مشيرا إلى أن "كل المحادثات الهاتفية وغيرها تشير إلى أن موقف الرئيس الروسي كان إيجابيا فيما يتعلق بصفقة الحبوب".

وكان مفعول صفقة الحبوب قد انتهى 18 يوليو الماضي، فيما أعلن الرئيس الروسي أن روسيا تدرس العودة إلى صفقة الحبوب بعد تنفيذ عدد من الشروط، على رأسها إزالة كافة العقبات أمام البنوك والمؤسسات المالية الروسية التي تخدم توريد الأغذية والأسمدة، بما في ذلك العودة إلى نظام "سويف" الدولي للتعاملات المصرفية. كما تشمل الشروط إعفاء توريدات الحبوب والأسمدة الروسية وتوريد المكونات وقطع الغيار للمعدات الزراعية من العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان توريدات الأسمدة من روسيا دون أي عائق.

المصدر: RT

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