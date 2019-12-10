أردوغان: ليست لدينا أجندة سرية مع بوتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الأناضول أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن علاقاته مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتميز بالشفافية والخلو من الأجندات السرية.

وأضاف أردوغان في هذا السياق إنه ليست لدينا أجندة سرية مع الرئيس الروسي، وأثق بأننا سنحقق السلام في المنطقة سويا.

وتابع أنه لايوجد لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجندة سرية، حيث يفصح عما يعرفه، والحديث بيننا يتم بكل وضوح.

وأكد الرئيس التركي أن قوات بلاده ستنسحب من الأراضي السورية، عندما يتم تطهيرها من التنظيمات الإرهابية وخروج كافة القوات الأجنبية من هذا البلد.

كما تطرق أردوغان إلى الملف الليبي، قائلا إن طلبت ليبيا منّا جنودا، فإننا سنلبّي هذا الطلب.

وعن جهود بلاده للعضوية في الاتحاد الأوروبي، قال إن الأوروبيين يقولون لنا إن عدد سكانكم كبير، لكن السبب الرئسي أننا مسلمون.