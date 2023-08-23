الشيخ قاسم : الکیان الصهيوني صورة مصغرة عن الغرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها نقلت وكالة "العهد نيوز" اليوم الثلاثاء، عن الشيخ قاسم، تأكيده على وجوب التحرير الكامل في المنطقة.. قائلاً: إن "إسرائيل غدة سرطانية وهي عبء وخطر ليس فقط على الأرض بل على الإنسان والعقل والدين وكل المستقبل".

وأضاف: "اليوم هناك هجمة لتدمير الأسرة، وبذلك يستطيعون أن يسيطروا علينا، ولكن إذا كان لدينا أسر متماسكة ومؤمنة وبناء حقيقي وأطفال يولدون على العزة والكرامة والشجاعة وثقافة تحرير الأرض والمستقبل، لا يستطيع عندئذ أحد على وجه الأرض أن يهزم هكذا أمة مهما كانت التضحيات".

وشدد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني على أن "المقاومة الإسلامية قدمت الكثير من الشهداء، ولكن في المقابل هناك شرف وعزة وكرامة في هذه الأرض وسوف تستمر، وستبقى القدوة لكل الأحرار في هذا العالم".

/انتهى/