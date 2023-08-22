السعودية: نتطلع إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.

وفي هذه الجلسلة تابع مجلس الوزراء، الخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ بما في ذلك مباشرة سفيري البلدين مهام أعمالهما.

وأعرب مجلس الوزراء السعودي في هذه الجلسة عن تطلعه إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

هذا وقد زار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، المملكة العربية السعودية يوم الخميس الماضي، على رأس وفد استجابة لدعوة نظيره السعودي.

والتقى أمير عبد اللهيان خلال هذه الرحلة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وفي هذا اللقاء، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في هذا الصدد، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفرص التعاون المستقبلية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطورها.

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