إعلان القنصلية العامة لإيران في هرات بشأن زوار الأربعين الأفغان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هرات، إشعاراً بشأن المواطنين الأفغان الذين يعتزمون المشاركة في زيارة الأربعين في العراق والسفر عبر إيران.

ينص الاعلان على ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

لإبلاغ المواطنين الكرام في المناطق الغربية من أفغانستان، بما في ذلك ولايات هرات وبادغيس وغور وفراه.

وبهدف توفير أقصى قدر من الخدمات والتسهيلات للمواطنين الأفغان المحترمين الذين يعتزمون المشاركة في مراسم زيارة الأربعين استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وبعد الجهود والمشاورات، تم وضع الشروط والأحكام لإصدار تأشيرات زيارة الأربعين على النحو التالي. :

- إلزامية الحصول على تأشيرات جماعية (في مجموعات من خمسة أشخاص أو أكثر) للعراق.

- سيتم إصدار تأشيرة دخول مزدوجة للأربعين مجاناً لمدة 10 أيام اعتباراً من يوم السبت ولا يمكن تمديد هذه الفترة بأي شكل من الأشكال.

- ندعو الأطراف المعنية إلى تقديم نماذج طلب التأشيرة مع أصل ونسخة التأشيرة العراقية وجواز السفر الأصلي ساري المفعول إلى الدائرة القنصلية من التاريخ المذكور في أيام الأسبوع من الساعة 14:00 إلى الساعة 16:00.

القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هرات – أفغانستان

/انتهى/