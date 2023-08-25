رئيس لجنة الاربعين يعلن عن زيادة عدد زوار الاربعين بنسبة 43% مقارنة مع العام السابق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار مساعد وزير الداخلية الايراني رئيس لجنة الاربعين المركزية مجيد مير احمدي الى وضع حركة الزوار على الحدود، وقال : منذ بداية شهر صفر، عبر 670 ألف شخص المنافذ الحدود الستة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43٪ مقارنة مع العام السابق.

وتابع: أكبر حركة عبور في المنافذ الحدودية يتعلق بمنفذي مهران وشلامجة، وأقلها متعلقًا بمنفذ تمرجين، نصيحتي الأولى للزوار الاعزاء هي أن حدود باشماق وتمرجين وخسروي لديها قدرة جيدة على عبور الزوار وذلك لتقليل ازدحام الزوار على الحدود الأخرى.

وتابع رئيس لجنة الأربعين المركزية: هذا العام، وفقًا للإجراءات التي تم اتخاذها، ليس لدينا مشكلة في عبور الحدود، إلا إذا كانت هناك مشكلة على الجانب الآخر من الحدود، لذلك ليس لدينا أي مخاوف خاصة ونحن ملتزمون تمامًا على استعداد للسماح للزوار بعبور الحدود.

واضاف مير احمدي: لدينا أكثر من 3150 موكباً شعبياً مع أكثر من 200 ألف خادم وأكثر من 50% منهم، أي أكثر من 4 آلاف شاحنة، عبروا الحدود.

واردف يقول: طلبي من الزوار أن يبدأوا رحلتهم من منتصف الأسبوع المقبل، حتى قبل يوم الاثنين، بسبب التدفق الكبير للزوار على الحدود، وتحديد مدة إقامتهم في كربلاء بيوم واحد حتى يتسنى توافر حضور الآخرين.

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