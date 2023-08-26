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٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٩:٢٨ ص

روسيا تسقط مسيّرة لدى اقترابها من موسكو

روسيا تسقط مسيّرة لدى اقترابها من موسكو

رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، يعلن إسقاط الدفاع الجوي الروسي ليلاً طائرة بلا طيار كانت تقترب من العاصمة الروسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أسقط الدفاع الجوي الروسي ليلاً طائرة بلا طيار كانت تقترب من موسكو، حسبما قال رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين.

وقال سوبيانين عبر تلغرام: "هذه الليلة دمرت قوات الدفاع الجوي طائرة بلا طيار كانت تقترب من موسكو عبر مقاطعة إسترينسكي".

وأضاف أنه وفقاً للتقارير الأولية "لا توجد إصابات أو أضرار. خدمات الطوارئ في الموقع".

ونادراً ما استُهدفت العاصمة الروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، لكنّ الهجمات بطائرات أوكرانية بلا طيار زادت في الأشهر الأخيرة.

ومؤخراً استهدفت تلك الهجمات موسكو وأجزاء أخرى من روسيا، وكذلك شبه جزيرة القرم. وأمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 42 مسيّرة أوكرانية.

من جانبه، عبّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن سروره لرؤية الحرب "تصل إلى روسيا".

والأربعاء، ذكرت سلطات منطقة بيلغورود، المتاخمة لأوكرانيا، أنّ ثلاثة مدنيين قُتلوا على يد قوات كييف. وفي اليوم نفسه، اصطدمت طائرة بدون طيار بناطحة سحاب في حي للأعمال في موسكو، ما أدى إلى تدمير نافذة دون التسبب في وقوع إصابات، وفقاً للسلطات.

/انتهی/

رمز الخبر 1936242

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