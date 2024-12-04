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٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٣٩ ص

تسجل نموا بواقع 5 مليارات دولار في التجارة بين إيران وأوراسيا

تسجل نموا بواقع 5 مليارات دولار في التجارة بين إيران وأوراسيا

أعلن مستشار شؤون التجارة الدولية والاتفاقيات التجارية في منظمة الترويج التجاري الإيرانية، أن إجمالي التجارة بين إيران وخمس دول أوراسية، قبل تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين كان يقارب ملياري دولار، لكنه سجل في الوقت الحالي نموا بواقع 5 مليارات دولار.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال "مير هادي سيدي" في تصريح له: ان اتفاق التجارة الحرة الموقع بين ايران ومنظمة اوراسيا تضمن أكثر من 87% من السلع، والتي تم تصفير الرسوم الجمركية المتعلقة بها.

واوضح : ان المفاوضات لتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين ايران والمنظمة، استغرقت أكثر من ثلاث سنوات، لتنتهي في الرابع من يناير عام 2024 بمدينة سانت بطرسبيغ الروسية مع توقيع الطرفين على هذا الاتفاق.

وصرح هذا المسؤول، "إننا نتوقع أن يساهم تنفيذ هذه الوثيقة، بشكل كبير، في زيادة حجم التجارة بين الطرفين".

وتابع، أن "منطقة أوراسيا تحتضن سوقا ضخما يزيد عدد سكانه عن 160 مليون نسمة، وله احتياجات استيرادية واسعة، ويمكننا من خلال الاتفاق الاخير تسهيل مسار التجارة بيننا وهذه الدول".

وقال سيدي: نحن من خلال التوقيع على اتفاق التجارة الحرة مع أوراسيا، خطونا خطوات فاعلة نحو تسهيل التجارة مع هذه المنطقة من العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1951508

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