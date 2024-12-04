وزارة الداخلية الايرانية واليونيسيف توقعان وثيقة برنامج عمل مشترك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار مهدي جواهري مستشار الوزير ورئيس الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، إلى المفاوضات التي أجريت مع منظمة اليونيسيف خلال الفترة الماضية وقال: "آمل أن مع التوقيع على هذه الوثيقة، سيتم إقامة تعاون مستمر في المستقبل ويمكننا النظر في قضايا أوسع بالإضافة إلى تحقيق أهداف الماضي".

وأضاف: نحن عازمون على التعاون دولياً مع اليونيسيف والمنظمات الدولية الأخرى في إطار القانون ومهام وزارة الداخلية. ولا شك أن التوقيع على هذه الوثيقة سيؤدي إلى زيادة التفاعل والتعاون.

وقالت مونيكا أولدزكا نيلسن، نائبة ممثل اليونيسف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما ثمنت التفاعل بين وزارة الداخلية واليونيسف: إن اليونيسف تسعى إلى التعاون مع وزارة الداخلية في مجالات مثل التخفيف من حدة الفقر والحرمان والحد من الأزمات والإدارة والدعم المتبادل للاجئين ويأمل أن يؤدي توقيع هذه الوثيقة إلى تعاون أوسع.

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