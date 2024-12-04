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٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٤٦ ص

مركز المصالحة الروسي في سوريا يعلن عن تحييد 100 إرهابي وتدمير 12 دبابة ومواقع ومستودعات خلال 24 ساعة

مركز المصالحة الروسي في سوريا يعلن عن تحييد 100 إرهابي وتدمير 12 دبابة ومواقع ومستودعات خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تحييد نحو 100 مسلح وتدمير معدات عسكرية ومستودع ذخيرة في حلب وحماه وإدلب، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يوم الثلاثاء، عن تحييد نحو 100 مسلح وتدمير معدات عسكرية ومستودع ذخيرة، خلال الساعات الـ24 الماضية، في محافظات حلب وحماه وإدلب السورية.

وفي التفاصيل، تم تنفيذ هجمات صاروخية على أماكن تجمّع ونقاط مراقبة وملاجئ للمسلحين ومواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة ومستودعات ذخيرة، بالإضافة إلى أسلحة ومعدات عسكرية تابعة لهم، وذلك خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بحسب ما أعلنه أوليغ إيغناسيوك، نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، في مؤتمر صحافي.

وتابع أوليغ، أنّه تم تحييد نحو 100 إرهابي، و12 دبابة و27 مركبة و3 مدافع هاون ومركز تحكّم ومستودع ذخيرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1951506

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