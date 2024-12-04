عراقجي يزور بغداد

أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح المصدر أن وزير الخارجية الإيراني سيلتقي خلال الزيارة بنظيره العراقي فؤاد حسين لإجراء محادثات، ومن ثم سيعقد لقاءات مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية العراقيين.

تأتي زيارة عراقجي إلى العراق بعد زيارته الأخيرة إلى دمشق وأنقرة. وخلال زيارته إلى سوريا، التقى الرئيس السوري بشار الأسد، وفي تركيا التقى نظيره التركي هاكان فيدان.

وأشار عراقجي بعد لقائه بشار الأسد في دمشق إلى أنه أجرى مشاورات مكثفة مع الرئيس السوري حول الأنشطة القائمة والدعم المطلوب، مؤكدًا: "نقلت رسالة إيران الواضحة إلى الرئيس بشار الأسد؛ رسالة المقاومة والصمود، ودعم إيران الكامل للحكومة والشعب والجيش السوري، وللرئيس الأسد شخصيًا".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، أكد عراقجي: "تعلن إيران دعمها الكامل للحكومة والشعب والجيش السوري، وستظل تقف إلى جانبهم. نحن نؤمن بأن استقرار سوريا مهم للحفاظ على استقرار المنطقة، وإيران ستواصل مشاوراتها على المستوى الإقليمي لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف: "تركيا لها دور مهم في المشاورات الإقليمية بهذا الشأن. كما نتشاور مع دول أخرى مثل السعودية ومصر. الحوار الإقليمي ضروري لمنع تصعيد التوتر".

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