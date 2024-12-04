جيش الاحتلال يحذر جنوده: لا تغادروا الأراضي المحتلة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، جاء هذا القرار بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحق بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، ويوآف غالانت، وزير الحرب السابق، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واستخدام التجويع كسلاح ضد سكان غزة.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أمر الضباط والجنود الذين شاركوا في حرب غزة بعدم السفر إلى الخارج لتجنب اعتقالهم. وأشارت إلى أن حوالي 8 جنود إسرائيليين كانوا قد غادروا الأراضي المحتلة، وطُلب منهم العودة فورًا.

وبحسب التقرير، استعان الكيان الإسرائيلي بعشرات المحامين في مناطق مختلفة من العالم للدفاع عن المسؤولين الإسرائيليين.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، واستخدام الجوع كسلاح في غزة.

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