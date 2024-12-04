الألعاب الآسيوية للصم تحقيق ميداليتين برونزيتين في ألعاب القوى

أفادت وكالة مهر للأنباء،في إطار منافسات الدورة العاشرة للألعاب الآسيوية التي تستضيفها ماليزيا، تواصلت اليوم الأربعاء مسابقات ألعاب القوى، حيث تمكن اثنان من لاعبي المنتخب الوطني من إحراز الميدالية البرونزية.

في فئة الرجال، حصل مهران سرفراز على المركز الثالث في سباق 5000 متر، وتقلد الميدالية البرونزية.

أما في فئة السيدات، فقد دخلت زهرا چهره عالم التاريخ كأول رياضية إيرانية تفوز بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر للسيدات، وأنهت المنافسة في المركز الثالث.

هذا الإنجاز يعد خطوة كبيرة في تاريخ الرياضة الإيرانية، خاصة في مجال ألعاب القوى.

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