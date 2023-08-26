حزب الله نعى طلال سلمان: وقف لجانب القضايا العربية المحقة ودعم القضية الفلسطينية ‏والمقاومة في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان اصدره حزب الله الجمعة: ينعى حزب الله الصحافي الكبير وأحد أعمدة الصحافة اللبنانية الاستاذ طلال سلمان الذي انتقل إلى رحمته تعالى بعد تاريخ طويل من الإسهامات المميزة والعريقة في عالم الصحافة والإعلام.
واضاف: لقد وقف طلال سلمان إلى جانب القضايا العربية المحقة ودعم القضية الفلسطينية والمقاومة في لبنان بكل قوة، ونصرها بقلمه وفكره، وكانت جريدة السفير منبره الذي لا يهدأ.
وختم البيان: إننا نتقدم من عائلته ومحبيه ورفاق دربه وجميع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في لبنان والعالم العربي بأحر التعازي والمواساة.
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