إطلاق خط الركاب البحري بين إيران والعراق لنقل زوار الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مهدي فرمهيني فراهاني، أنه تم تنفيذ 20 رحلة بحرية لزوار الأربعين عبر 3 سفن عائمة بشكل يومي، كما انه تقبلت البحرية مسؤولية إقامة الرحلات من ايران إلى الموانئ العراقية.

وذكر أن مينائي آبادان وخرمشهر تم اعتبارهما مناسبين لحركة المرور البحرية خلال أيام الأربعين، وأشار إلى أنه على الرغم من كل البنية التحتية من حيث المحطات والأرصفة، لسوء الحظ، لم تكن الحكومة العراقية مستعدة للرسو في رصيف ميناء سيبه الذي تم إنشاؤه في العراق.

وتابع فراهاني: لذلك فإن ميناء خرمشهر هو المنفذ الوحيد الذي سيكون له حركة ورسو إلى ميناء أبو فلوس في العراق خلال أيام الأربعين الحسيني ولتوفير إمكانية نقل الزوار.

وذكر أنه تم تخصيص 3 قوارب لنقل زوار الأربعين من ميناء خرمشهر إلى ميناء أبو فلوس في العراق خاصة لأربعين الحسيني، وذكر: 2 قارب من القطاع الخاص العراقي وقارب سريع واحد حسب المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية. وتستغرق كل رحلة 40 دقيقة.

وأعلن مدير عام الشؤون البحرية في هيئة الموانئ والمنظمة البحرية، أنه اعتباراً من اليوم، يمكن لزوار الأربعين الحسيني السفر بحراً، وذكر: في المجمل، هناك إمكانية لـ 20 رحلة بحرية، والسفينة المخصصة من قبل الجمهورية الإسلامية تحمل 220 شخصاً وتبلغ سعة سفن القطاع الخاص العراقي 80 راكباً.

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