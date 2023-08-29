افتتاح مركز اللغة الفارسية والثقافة الايرانية في قرغيزيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال افتتاح هذا المركز تحدث مساعد وزير الثقافة والإعلام والرياضة والشباب في قرغزيزيا "غيرت إيمان علييف"، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيشكك "غلام حسين يادكاري"، وممثل جامعة المصطفى العالمية الإيرانية في آسيا الوسطى "علي بورمان محسني"، ورئيس الجامعة "آيغول عبدروفا".

والهدف من افتتاح مركز اللغة الفارسية والثقافة الإيرانية هو استكشاف الثقافة القديمة وتاريخ الشعب الإيراني، ودراسة اللغة الفارسية بعمق، والتعرف على تقاليد وعادات إحدى الحضارات الأولى في العالم، وأيضًا لتوسيع دائرة الطلاب الذين يدرسون في هذا الاتجاه.

يشار إلى أن مركز اللغة الفارسية والثقافة الإيرانية يعد خطوة كبيرة في اتجاه تعزيز العلاقات الثنائية بين ايران وقرغيزيا بهدف إثراء العلاقات الودية والتعاون وتطويرها بين البلدين في مجال التعليم العالي.

ويعتمد هذا المركز على قسم اللغويات الأساسية والتطبيقية التابع لمعهد اللغات العالمية والعلاقات الدولية.

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