الأدميرال سياري: الجيش الإيراني جاهز لمواجهة التهديدات

الجيش على أهبة الإستعداد لمواجهة التهديدات

قال مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الايراني الأدميرال حبيب الله سياري، ان القوات المسلحة والجيش الايراني، على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد يتعرض له الشعب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الادميرال سياري تفقد صباح اليوم الأربعاء جامعة العلوم الطبية التابعة للجيش الايراني، ورعى مراسم ازاحة الستار عن المنظومات النقالة للعلاج ونقل المرضى، وورشة انتاج الكحول والمعقمات، وصالة السيطرة وإدارة الازمات للدائرة الصحية التابعة للجيش التي أنشات في هذه الجامعة.

وقال مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش: ان الجيش الى جانب مهامه الموكلة الیه مستعد لتقديم الخدمة، وأن منظومة الصحة والعلاج التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية مازالت في كامل الاستعداد لخدمة المواطنين وانجاز الانشطة المتعلقة بالدفاع البيئي.

وأضاف سياري: ان الجيش قام بالكثير من الإجراءات والإنجازات منذ بداية تفشي كورونا، لاننا بحاجة في الدرجة الاولى الى قوات تحظى بالصحة الجسمية من اجل امتلاك القدرات القتالية اللازمة في مواجهة التهديدات ويسود الجيش حاليا أجواء مثالية من حيث الوقاية من هذا الوباء.

كيومث حيدري: حركة القوة البرية في المجال القتالي وصلت من 70 إلى 95 في المئة

صرح قائد القوة البرية في الجيش الايراني أنه في البعد القتالي، وصلت حركة القوة البرية من 70 إلى 95 في المئة وفي مجال المدرعات، فان جميع المعدات المجنزرة مؤهلة وجاهزة لأداء أي مهمة.

وصرح العميد حيدري خلال لقائه مسؤولي الفضاء الافتراضي في البلاد: أن الفضاء الإفتراضي يتيح الفرصة لرفع معنويات عناصر القوة البرية.

وقال قائد القوة البرية في الجيش: من خلال إنتاج محتوى مناسب وأخبار صحيحة، يمكننا مواجهة الأكاذيب والاشاعات التي ينشرها الأعداء، مضيفا: المعلومات والاخبار تنتشر بسرعة في الفضاء الافتراضي، واليوم الفرصة متاحة لدى الجيش الايراني للعمل في الفضاء الإقتراضي، من أجل إحباط مؤامرات الأعداء والحيلولة من تحقيق مآربهم الشريرة، وذلك من خلال إنتاج محتوى رائع وأخبار موثوقة.

واشار العميد حيدري الى الاجراءات المتخذة في مجال تحرك القوة البرية للجيش، وقال: اليوم في البعد القتالي، وصلت حركة القوة البرية من 70 إلى 95 في المئة، وفي مجال المدرعات، فان جميع المعدات المجنزرة مؤهلة وجاهزة لأداء أي مهمة.

وفي ختام حديثه قال حيدري: اتخذت القوة البرية للجيش الكثير من الإجراءات في مختلف المجالات، وهناك حاجة الى نشر هذه المعلومات بشكل صحيح وموثق في الفضاء الافتراضي.

ظريف يستهجن وصف أميركا لموقف أمين مجلس تعاون الخليج الفارسي بأنه إجماع إقليمي

أكد وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاربعاء، أن أميركا وبسبب اليأس والإحباط، تعتبر الموقف الشخصي للأمين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي إجماعا إقليميا.

وفي تغريدة له على تويتر، أشار محمد جواد ظريف الى تصريحات المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الارهاب، بشأن الرسالة الاخيرة للامين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي حول تمديد الحظر التسليحي على ايران، وكتب: أن أميركا وبسبب اليأس والإحباط تعتبر الموقف الشخصي للأمين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي، إجماعا إقليميا.

وأضاف ظريف في تغريدته: لقد بلغ اليأس والإحباط بالولايات المتحدة حدا لتتظاهر بوجود التأييد لجهودها لتمديد الحظر التسليحي غير القانوني على ايران، بحيث تلجأ الى الموقف الشخصي للأمين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي، والذي أدلى به مجبرا، لتعتبر ذلك إجماعا إقليميا.

ولفت وزير الخارجية الى تصريح مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الارهاب: إن مواقف مجلس التعاون الخليجي المتفق عليها عادة ما تصدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، وليس عبر بيانات الأمين العام التي تمثل رأي الأمانة العامة فقط.

جاء هذا التصريح من القحطاني ردا على رسالة الامين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي الى مجلس الامن الدولي والتي طلب فيها تمديد الحظر التسليحي على ايران.

رصد 2،510 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 188 وفاة جديدة بهذا المرض

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 18 الاف و988 شخصا، بعد تسجيل 188 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و510 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأربعاء، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و510 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 333 الاف و699 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 188 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 18 الاف و988 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 290 الف و244 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و 940 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

ولفتت لاري أنه لحد الآن تم إجراء مليوني و763 الف و255 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة.