3 قتلى بتحطم مروحية للجيش الأمريكي خلال تدريبات في أستراليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسؤول في مشاة البحرية الأمريكية في بيان: "كان هناك 23 فردا على متن الطائرة. وتأكد وفاة ثلاثة بينما تم نقل خمسة آخرين إلى مستشفى "رويال داروين" في حالة خطيرة."

وجاء ذلك بعدما أفادت الشرطة الأسترالية بإصابة 23 عنصرا من مشاة البحرية الأمريكية في الحادث، ونقل 5 منهم الى مستشفى في مدينة داروين على البر الرئيسي في شمال البلاد، أحدهم في حال حرجة.

وفي وقت سابق ذكرت شبكة "ايه بي سي" العامة أنه تم إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة مروحية من طراز "أوسبري" خلال تدريبات قرب جزر تيوي بشمال البلاد.

وتحدثت تقارير سابقة عن نقل ثلاثة مصابين إلى مستشفى في مدينة داروين، أحدهم في حالة حرجة والآخران في حالة مستقرة.

ووقع الحادث أثناء التدريبات المعروفة باسم Exercise Predator’s Run 2023 والتي يشارك فيها عسكريون من أستراليا والولايات المتحدة وإندونيسيا والفلبين وتيمور الشرقية.

وأشار رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إلى أنه "حسب التقارير الأولية، فإن الحادث يتعلق بأفراد من وزارة الدفاع الأمريكية ولم يشمل أفرادا من قوات الدفاع الأسترالية".

روسيا اليوم

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