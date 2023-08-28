الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة كانت في طريقها باتجاه موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الاثنين، إنّ أنظمة الدفاع الجوي الروسية نجحت في إسقاط طائرة مسيرة في منطقة ليوبيرتسي، كانت في طريقها باتجاه العاصمة موسكو.

وكتب سوبيانين، عبر قناته على "تليغرام": "اليوم، دمرت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة ليوبيرتسي طائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو دون وقوع إصابات أو أضرار، كما أنّ خدمات الطوارئ تعمل في المكان".

وفي سياقٍ متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين، في ساعات مبكرة من صباح يوم الاثنين فوق مقاطعة بريانسك.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، "تم إفشال محاولة جديدة من قبل نظام كييف لشنّ هجمات إرهابية على الأراضي الروسية باستخدام طائرات بدون طيار الليلة الماضية"، مشيراً إلى أنّ "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اكتشفت المسيرتين وتم تدميرهما أثناء تحليقهما فوق مقاطعة بريانسك".

يُذكر أنّ السلطات الأوكرانية كانت قد أعلنت في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم، عن حالة تأهب جوي وتفعيل صفارات الإنذار في عدة مقاطعات في أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعة خاركوف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وكيروفوغراد، بالإضافة إلى أوديسا.

وأمس، أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 785 عسكرياً أوكرانياً بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة.

وقبل يومين، أسقط الدفاع الجوي الروسي ليلاً طائرة بلا طيار كانت تقترب من موسكو، حسب ما قال سوبيانين.

ونادراً ما استُهدفت العاصمة الروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، لكنّ الهجمات بطائرات أوكرانية بلا طيار زادت في الأشهر الأخيرة.

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