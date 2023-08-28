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٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٦:٣٥ م

اللواء باقري: اتخذنا اجراءات جيدة بالتنسيق مع العراق لاقامة مراسم الأربعين

اللواء باقري: اتخذنا اجراءات جيدة بالتنسيق مع العراق لاقامة مراسم الأربعين

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الإثنين، نظراً للتنسيق الذي تم مع العراق، تم بحمد الله اتخاذ إجراءات جيدة، حيث أننا نشهد ترتيباً خاصاً في إقامة هذه المراسم المعنوية العظيمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء باقري ثمن جهود قوى الأمن الداخلي وقوات حرس الحدود الذي يخدمون زوار الامام الحسين (ع) على مدار الساعة.

ووصف مراسم الأربعين بأنها مناورة روحية ودينية وتجسد قدرة الإسلام، لافتا الى ان جميع الإجراءات المتخذه في الحدود لخدمة الزوار وإستتاب الأمن على الحدود، والحفاظ على الامن القومي للبلاد تحظى بأهمية بالغة.

وأضاف، لقد غادر ما يقارب مليون و250 ألف شخص الحدود الى العراق في الأيام العشرة الماضية دون مشكلة.

ووصف إدارة حركة الزوار بالجيدة، وقال، ان الوضع أصبح أكثر ملاءمة مقارنة بالسنوات الماضية، والانضباط والنظام واضحان حتى خلال ساعات المرور المزدحمة.

وأكد ان على المواطنين الإيرانيين استخدام حدود أخرى للذهاب إلى العراق بسبب ازدحام الزوار على حدود مهران.

وأضاف، إن من الإجراءات المهمة والقيمة للشرطة في تسهيل وتسريع حركة الزوار على حدود مهران إطلاق نظام "سجاد" الذي تم إنشاؤه وإطلاقه على حدود مهران، و في غضون الأيام القليلة المقبلة، إذا وافق الجانب العراقي سيتم إطلاقه من حدود "شلمجه".

/انتهى/

رمز الخبر 1936334

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