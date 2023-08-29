أمير عبداللهيان يزور دمشق مساء اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بحسب معلومات “الوطن” فإن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، سيصل إلى دمشق مساء اليوم، وسيلتقي غداً وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد للبحث في آخر التطورات.

وتأتي زيارة عبد اللهيان بعد نحو شهر من زيارة قام بها المقداد إلى طهران على رأس وفد وزاري ضم وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والاتصالات والتقانة استمرت عدة أيام التقى فيها كبار المسؤولين الإيرانيين وجرى خلالها التوصل لعدد من الاتفاقيات والتفاهمات لتسريع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الرئيسين بشار الأسد وابراهيم رئيسي.

من جهتها علمت صحيفة نداء الوطن أن "وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان سيصل الى بيروت أيضاً خلال هذا الاسبوع في زيارة لم يعلن عنها سابقاً".

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