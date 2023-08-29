السفير الإيراني في بيروت: امير عبداللهيان يزور لبنان غداً الأربعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، مساء اليوم الثلاثاء، في منشور له على منصة اكس، اليوم الثلاثاء: يصل معالي وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور حسين أمير عبداللهيان يوم غد الأربعاء الى لبنان، وعلى جدول أعماله محادثات ولقاءات مع المسؤولين اللبنانيين حول موضوعات ذات إهتمام مشترك.

وأضاف اماني: هذه الزيارة تعكس السياسة الإيرانية و دورها البنّاء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره.

وكانت صحيفة نداء الوطن اللبنانية قد أشارت إلى أن "وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان سيصل الى بيروت خلال هذا الاسبوع في زيارة لم يعلن عنها سابقاً".

وذكرت صحيفة “الوطن” السورية ان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، سيصل إلى دمشق مساء اليوم الثلاثاء وسيلتقي غداً وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد للبحث في آخر التطورات.

وتأتي زيارة عبد اللهيان بعد نحو شهر من زيارة قام بها المقداد إلى طهران على رأس وفد وزاري ضم وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والاتصالات والتقانة استمرت عدة أيام التقى فيها كبار المسؤولين الإيرانيين وجرى خلالها التوصل لعدد من الاتفاقيات والتفاهمات لتسريع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الرئيسين بشار الأسد وابراهيم رئيسي.

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