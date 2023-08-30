السفير الإيراني لدى الهند يلتقي مع أمير عبد اللهيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى إيرج إلهي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الهند مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وقدم تقريرا عن آخر تطورات العلاقات بين البلدين وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين إيران والهند في المستقبل.

كما أكد أمير عبداللهيان على موقف الهند المهم في التطلع نحو الشرق للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة وتوسيع العلاقات الاقتصادية بينهما.

ووصف وزير خارجية بلادنا الهند بأنها عضو مهم ونشط في الممر الدولي بين الشمال والجنوب، وأعرب عن ارتياحه للتقدم الأخير في المفاوضات بين البلدين بشأن تشابهار، وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن تشابهار ليتم التوقيع عليها في المستقبل القريب.

وتقديراً لدعم الهند في استكمال عضوية جمهورية إيران الإسلامية في بريكس، أعرب أمير عبد اللهيان أيضاً عن أمله في زيادة تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في شكل ثنائي وفي إطار بريكس.

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