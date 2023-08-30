نشر المنطاد الفضائي على منفذ "مهران" لتقديم الإنترنت للزوار

وأفادت وكالة مهر للأأنباء، انه أوضح حسن سالاريه اجراءات المنظمة ومعهد أبحاث الفضاء بمناسبة أيام الأربعين الحسينية، وقال: "انه تم إنشاء مجمع المناطيد ومنصة التوجيه والتحكم الخاصة به في منطقة مهران الحدودية وفي الجانب الشمالي من جمرك بهدف تقديم خدمات LTE وWi-Fi لزوار الإربعيني الأعزاء".

وأشار إلى أنه تم اختبار منطاد الأبحاث الفضائية أمس الثلاثاء على حدود مهران، مضيفا: "يتم في هذه العملية استخدام منصتين للتوجيه والتحكم من منطاد اسمه بام 50، وهو قادر على حمل حمولة وزنها 50 كجم".

وقال رئيس منظمة الفضاء: "تم الانتهاء من تصميم وبناء 50 منطادا على السطح مع منصاتها في معهد الأبحاث، وإذا تم إنشاء رابط الاتصال، فسنقدم الخدمة من اليوم حتى اليوم التالي للأربعين".

وتابع سالاريه: "بالإضافة إلى التحسين الهيكلي، تتمتع هذه المنصة الجديدة بملاحة متقدمة وبنية تلقائية في جمع البيانات وإرسال الأوامر للتحكم الميكانيكي والطيران".

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