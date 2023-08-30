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٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١٠:٢٢ ص

نشر المنطاد الفضائي على منفذ "مهران" لتقديم الإنترنت للزوار

نشر المنطاد الفضائي على منفذ "مهران" لتقديم الإنترنت للزوار

أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، حسن سالاريه، عن نشر المنطاد الفضائي على منفذ مهران(زرباطية) لتقديم خدمات الإنترنت اعتبارا من اليوم حتى اليوم التالي للأربعين.

وأفادت وكالة مهر للأأنباء، انه أوضح حسن سالاريه اجراءات المنظمة ومعهد أبحاث الفضاء بمناسبة أيام الأربعين الحسينية، وقال: "انه تم إنشاء مجمع المناطيد ومنصة التوجيه والتحكم الخاصة به في منطقة مهران الحدودية وفي الجانب الشمالي من جمرك بهدف تقديم خدمات LTE وWi-Fi لزوار الإربعيني الأعزاء".

وأشار إلى أنه تم اختبار منطاد الأبحاث الفضائية أمس الثلاثاء على حدود مهران، مضيفا: "يتم في هذه العملية استخدام منصتين للتوجيه والتحكم من منطاد اسمه بام 50، وهو قادر على حمل حمولة وزنها 50 كجم".

وقال رئيس منظمة الفضاء: "تم الانتهاء من تصميم وبناء 50 منطادا على السطح مع منصاتها في معهد الأبحاث، وإذا تم إنشاء رابط الاتصال، فسنقدم الخدمة من اليوم حتى اليوم التالي للأربعين".

وتابع سالاريه: "بالإضافة إلى التحسين الهيكلي، تتمتع هذه المنصة الجديدة بملاحة متقدمة وبنية تلقائية في جمع البيانات وإرسال الأوامر للتحكم الميكانيكي والطيران".

/انتهى/

رمز الخبر 1936393

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