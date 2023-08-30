اکثر من 2 مليون زائر غادروا ايران للمشاركة في مراسم الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال تفقده معبر شلمجة الحدودي اليوم الأربعاء، صرح نائب وزير الطرق والتنمية العمرانية "شهريار أفندي زاده" بأن هذا العام تم استخدام سيارات الأجرة عبر الإنترنت لنقل الزوار بحيث تم تقديم حوالي 40 ألف خدمة حتى البارحة من خلال هذه الطريقة.

وتابع أفندي زاده أنه وحتى يوم أمس غادر أكثر من مليوني زائر الحدود الإيرانية إلى العراق موضحا أنه من المتوقع أن يعبر نحو أربعة ملايين زائر الحدود الإيرانية-العراقية للمشاركة في مراسم أربعين الإمام الحسين (ع) لهذا العام.

وأشار أفندي زاده الى أن الإحصائيات تظهر أنه تم تحقيق توازن جيد بين مغادرة ووصول الزوار فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية، وذكر أنه حتى الآن قد شكل منفذ مهران الحدودي 48 في المائة من عبور الزوار ومنفذ شلمجة سجل 28 في المائة بینما منفذ خسروي کانت نسبة العبور فيه 12 في المائة، أما جذابة فكانت حصتها 9 في المائة من عبور الزوار.

كما لفت افندي زاده إلى الجهود المبذولة من الجهات الإيرانية والعراقية لتسهيل تنقل الزوار برا وجوا وحل المشاكل الطارئة في كافة المنافذ الحدودية.

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