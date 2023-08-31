باقري: شبكة الدفاع الجوي الإيراني المتكاملة جلبت أمناً مستقراً لسماء البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء باقري هنأ في رسالة منه بيوم الدفاع الجوي الذي يوافق يوم غد الجمعة 1_9_2023.

وجاءت رسالة اللواء باقري على الشكل التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول العاشر من شهريور؛ الموافق 1_9_2023، "يوم الدفاع الجوي"، أهنئ قادة ومديري وموظفي شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد، الشجعان، والذين يُعتبرون مصدر أمن وفخر الشعب الإيراني والقوات المسلحة.

اليوم، أصبحت شبكة الدفاع الجوي المتكاملة والأصيلة للبلاد، في أوج قوتها وذكائها، تضع سماء الوطن الإسلامي تحت المراقبة الكاملة والشاملة، ووفرت الأمن المستقر والمثالي للبلاد، بما يتماشى مع المعايير الدولية للرحلات الداخلية والعبور فوق إيران العزيزة.

ولا شك أن هذا النجاح والإنجاز الاستراتيجي قد تحقق في ظل الجهود الحثيثة والأدوار الرائعة التي يقوم بها رجال الدفاع الجوي في "جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية" و"حرس الثورة الإسلامية" وهو مصدر فخر واعتزاز وشرف للإيرانيين.

وختاماً قال اللواء باقري: أحيي هذا اليوم الميمون والمبارك الذي يتزيّن بشجاعة وبسالة وإخلاص رجال الدفاع الجوي للقوات المسلحة البواسل في مواجهة تهديدات العدو، واعرب عن الشكر والتقدير لشجاعة رجال الدفاع الجوي الغيارى والمقتدرين في البلاد وجهودهم الجبارة، مع التأكيد على ضرورة تطوير مظلة الاشراف الاستخباراتي والحفاظ على الاستعدادات الشاملة للتغلب بشكل حاسم وظافر على التهديدات المتصورة، واسأل الله تعالى، دوام التوفيق لهم في تنفيذ المهام الحاسمة والاستراتيجية الموكلة تحت عناية الامام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) وتدابير وأوامر قائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي (مد ظله العالي).

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