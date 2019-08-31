إنجازات الدفاع الجوي الايراني خارجة عن التوقعات

وافادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الدفاع الجوي الايراني التابع للجيش العميد عليرضا صباحي فرد أكد في مراسم تجديد الميثاق مع مؤسس الثورة الاسلامية الذي انعقد صباح اليوم السبت، أكد على المستوى العالي من الجهوزية والاستعداد لدى القوات المسلحة الايرانية، قائلا أن هذه القوات سوف تدافع عن المبادئ الذي اسس لها مفجر الثورة الاسلامية حتى اخر قطرة من دمائها.

وفي اشارة الى التطورات التي شهدتها ايران في مجال الدفاع الجوي قال صباحي فرد: أن قطار صناعة الدفاع الجوي بات على سكة التطور والتنمية وسوف نشهد انجازات كثيرة في المرحلة الثانية من الثورة الاسلامية بحيث ستفاجئ الجميع ، ما سيحفّز الأصدقاء والحلفاء ويرهب الاعداء.

واشار صباحي فرد الى منظومة باور 373 الصاروخية قائلا أن هذه المنظومة البعيدة المدى والاستراتيجية تتمتع بالكثير من الميزات، بما في ذلك انها محلية الصنع وتتلائم مع ظروف ايران وقابلة للتشغيل في كافة الظروف الجوية ولا تملك تقنيتة صنعها سوى عدد قليل من الدول في العالم.

وأشار الى عدد اخر من منظومات الدفاع الجوي منها منظومة 15 خرداد الصاروخية ذات المدى المتوسط ومنظومة فلق الرادارية ذات مدى 400 كيلومتر، قائلا ان هذه المنظومات تظهر قدرة ايران في تصنيع وتوطين انواع المنظومات الدفاعية وايضا منظومات الدفاع السيبراني.

واعتبر قائد السلاح الجوي لدى الجيش الايراني أن هذه الانجازات والتطورات لم تكن ضمن توقعات اي احد وان ايران تمضى اسرع من التوقعات، مشيرا الى التنمية التي يشهدها الدفاع الجوي في مجال الطائرات المسيرة وقدرته على صنع انواع طائرات الدرون والمروحيات الرباعية./انتهى/.