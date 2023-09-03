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٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٣:٥٥ م

سوريا.. اغتيال مسؤول حزبي في مدينة نوى بريف درعا

سوريا.. اغتيال مسؤول حزبي في مدينة نوى بريف درعا

قتل عضو قيادة شعبة نوى لحزب البعث بريف درعا جنوب سوريا برصاص إرهابيين، أثناء توجهه إلى عمله في مدينة نوى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت "سانا" عن أمين فرع درعا لحزب البعث حسين الرفاعي قوله، إن "إرهابيين استهدفوا عبد الإله الفضيل صباح اليوم، أثناء توجهه إلى عمله بعدة رصاصات، ما أدى إلى وفاته على الفور، وقد نقل جثمانه إلى مشفى نوى الوطني لحين دفنه".

وأمس، حاول إرهابيون اغتيال مدير ناحية سعسع في ريف دمشق بتفجير عبوة ناسفة زُرعت بسيارته في قرية حينة التابعة لمنطقة قطنا.

ويواصل الإرهابيون شن محاولات اغتيال رجال الأمن والمدنيين حيث لقي 6 مدنيين مصرعهم وأصيب آخرون جراء التفجير الإرهابي الذي طال شارع كوع السودان في بلدة السيدة زينب بريف دمشق، إثر انفجار دراجة نارية بالقرب من سيارة تاكسي عمومي نوع سابا شهر يوليو الماضي.

المصدر: سانا

/انتهى/

رمز الخبر 1936514

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