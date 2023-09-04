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٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ١:٠٦ م

أهالي محافظة سيستان وبلوشستان يلتقون بقائد الثورة الإسلامية

أهالي محافظة سيستان وبلوشستان يلتقون بقائد الثورة الإسلامية

من المقرر أن يستقبل قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد علي خامنئي، أهالي محافظة سيستان وبلوشستان الاسبوع المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بشر امام جمعة وممثل الولي الفقيه في سيستان وبلوشستان، آية الله مصطفى محامي، اليوم الاثنين، اهالى هذه المحافظة بلقاء قائد الثورة الإسلامية قريبا.

وقال آية الله محامي خلال اجتماع مع رجال الدين السنة في مدينة خاش: "انه سيلتقي جمع من اهالي سيستان وبلوشستان، بقائد الثورة الإسلامية في الأسبوع المثقبل".

وشدد آية الله محامي على أنه كنا قدنسعى لترتيب هذا اللقاء منذ فترة طويلة ولكن بسبب جائحة كوفيد-19، تم تأجيله.

ومن المقرر أن يعقد هذا اللقاء يوم الاثنين المقبل 11 سبتمبر، بحسب قوله.

/انتهى/

رمز الخبر 1936538

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