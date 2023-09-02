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٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ١٢:١٠ م

ردا على رسالة بشأن زيارة الأربعين؛

قائد الثورة: مسيرة الأربعين المقدسة فرصة للتأمل والتفكير في هدف ونضال سيد الشهداء عليه السلام

قائد الثورة: مسيرة الأربعين المقدسة فرصة للتأمل والتفكير في هدف ونضال سيد الشهداء عليه السلام

أكد سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) في رده على رسالة مجموعة من الطلاب، حول الأربعين: مسيرة الأربعين المقدسة تعتبر فرصة للتأمل والتفكير في هدف ونضال سيد الشهداء (عليه السلام).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجهت مجموعة من طلاب وخريجي إحدى مدارس طهران رسالة إلى سماحة آية الله الخامنئي (مد ظله العالي) قبل مغادرتهم إلى كربلاء وزيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وفيما يلي نص رد سماحة قائد الثورة الإسلامية على رسالة هؤلاء الطلاب:

بسم الله الرحمن الرحيم

تقبل الله زيارتكم أيها الأعزاء

لا تفوتوا في هذه المسيرة المباركة فرصة الاهتمام والاستغاثة، وكذلك فرصة التأمل في نضال سيد الشهداء عليه السلام وهدفه وما أنعم الله عليه من بركات لهذه التضحية العظيمة. وهذا الهدف ينبغي أن يكون هدف كل مؤمن.

اسألوا الله التوفيق والهداية والثبات على طريق ذلك الهدف.

سيد علي الخامنئي

/انتهى/

رمز الخبر 1936474

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