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٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ١٠:١٢ ص

تزامنا مع الأربعين الحسيني....طلاب الجامعات يلتقون بقائد الثورة الإسلامية

تزامنا مع الأربعين الحسيني....طلاب الجامعات يلتقون بقائد الثورة الإسلامية

بالتزامن مع أربعينية الإمام الحسين(عليه السلام)، تقوم بعض المواكب الطلابية بمراسم العزاء بحضور قائد الثورة الإسلامية في حسينية الإمام الخميني(رض).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بالتزامن مع اربعينية الإمام الحسين(ع) في الأربعاء المقبل، ستحضر بعض المواكب الطلابية في حسينية الإمام الخميني لإحياء مراسم عزاء هذا اليوم بحضور قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي خامنئي.

ويعتبر هذا المراسم ثاني مراسم لحضور الوفود الطلابية عند قائد الثورة بعد انتشار مرض كورونا.

وستشارك يوم الأربعا، هذه المراسم مجموعة من الطلاب من جميع أنحاء البلاد، حيث تنطلق في الساعة 6:00 صباحًا بالتجمع في جامعة طهران والسير نحو حسينية الإمام الخميني واقامة العزاء عند قائد الثورة.

/انتهى/

رمز الخبر 1936500

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