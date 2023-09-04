اللواء باقري يدين الهجوم الانتحاري الذي استهدف القوات العسكرية الباكستانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان اللواء محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، في رسالة إلى قائد الجيش الباكستاني، الهجوم الانتحاري ضد القوات العسكرية في البلاد.

وفيما يلي نص رسالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة إلى قائد الجيش الباكستاني؛

الجنرال سيد عاصم منير، القائد المحترم لجيش البلد الصديق والشقيق، جمهورية باكستان الإسلامية

السلام عليكم

إنني أدين الهجوم الإرهابي الأخير الذي قام به انتحاري وأدى إلى مقتل وجرح مجموعة من جنود ذلك البلد.

وإذ أتقدم بالتعازي والمواساة إلى فخامتكم وأسر المتوفين الكرام، سائلا الباري تعالى الشفاء العاجل والصحة للمصابين في هذا العمل الإرهابي.

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة

اللواء محمد باقري

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