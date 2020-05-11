  1. إيران
١١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٦:١٠ م

باقري يدعو السلطات الباكستانية لاتخاذ إجراءات حاسمة للإفراج عن حراس الحدود الايرانيين

باقري يدعو السلطات الباكستانية لاتخاذ إجراءات حاسمة للإفراج عن حراس الحدود الايرانيين

أكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري خلال اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني ضرورة أن يتخذ مسؤولو الجيش الباكستاني إجراءات حاسمة لتأمين الإفراج عن ثلاثة حراس حدود رهائن بيد زمرة ارهابية.

وبحث اللواء باقري خلال محادثات هاتفية مع الجنرال باجوا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الباكستانية عصر اليوم الاثنين ، اخر تطورات العلاقات العسكرية بين البلدين وازمة كورونا والامن على الحدود المشتركة

وعرض قائد الجيش الباكستاني في هذه المكالمة الهاتفية ، تقريرا عن التدابير الهندسية وايجاد عقبات على الحدود المشتركة بين البلدين ، واشار إلى تنامي العلاقات العسكرية والدفاعية ودعا إلى زيادة التفاعل وتبادل وفود الخبراء للحفاظ على أمن الحدود ومنع الأعمال الإرهابية المزعزعة للامن على الحدود.

بدوره أعرب اللواء باقري عن ارتياحه لاتجاه العلاقات المتنامي والجو الأخوي المتزايد بين القوات المسلحة للبلدين ، معلنا استعداد  القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية لتحسين العلاقات وضرورة تعزيز التدابير الأمنية على الحدود ومنع استغلال بعض الزمر الإرهابية المتمردة على القانون والأعداء المشتركين للبلدين في خلق مشاكل على الحدود معلنا استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية لتطوير التعاون الدفاعي والاقتصادي مع باكستان.

وفي الختام أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية اننا نتوقع أن يتخذ الجيش الباكستاني إجراءات حاسمة لتأمين الإفراج عن ثلاثة حراس حدود ايرانيين رهائن في أيدي زمرة ما يسمى بجيش العدل الإرهابية.

رمز الخبر 1904029

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 13 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي