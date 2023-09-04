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٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٣:٣٠ م

العراق يلقي القبض على 4 عناصر من"داعش" بينهم خبير متفجرات

العراق يلقي القبض على 4 عناصر من"داعش" بينهم خبير متفجرات

ألقى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الإثنين، القبض على 4 إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار بيان من خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى أنه "ضمن سلسلة عمليات نوعية، ألقت وحدة من الجهاز القبض على إرهابي في مدينة كركوك، وإرهابيين اثنين في منطقتي بازيان وجمجمال بالسليمانية".

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، كان من بين المقبوض عليهم، عنصراً كان يشغل منصب "خبير متفجرات في القاطع الشمالي لداعش".

وفي 16 آب/أغسطس الماضي، قالت قيادة العمليات المشتركة في بيان: "بناءً على معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكّن طيران القوة الجوية من تدمير وكر لعصابات داعش بضربة جوية بواسطة طائرات (F-16) في وادي زغيتون ضمن قيادة عمليات كركوك".

وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلنت الحكومة العراقية، انطلاق المرحلة الـ6 من عملية "سيوف الحق"، التي تهدف إلى تطهير الأراضي العراقية من بقايا الإرهاب وتأمين الحدود.

/انتهى/

رمز الخبر 1936546

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