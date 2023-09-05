منتخب التايكوندو للفتيات المراهقات الإيرانيات يحرز بطولة آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اختتمت مساء أمس الاثنين، منافسات بطولة آسيا الثانية عشرة للمراهين للتايكوندو، وبعد ثلاثة أيام من المنافسة بين 285 لاعبة تايكوندو من 26 دولة في بيروت، فاز منتخب الفتيات المراهقات الإيرانية بالبطولة واحتل منتخب المراهقين الإيراني المركز الثالث.

وسجل المنتخب الإيراني للفتيات المكون من 10 عضوات سابقة متألقة في هذه البطولة وفاز بتسع ميداليات، منها ست ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة، وجاءت بعد إيران، تايلاند كالوصيفة ووقفت كوريا الجنوبية على المنصة الثالثة.

وفي منتخب سيدات التايكوندو الإيراني، حصل ساغر مرادي وآيناز نصيري وسوغند شيري وفرشته فتحي وغزال هوشمند ونيوشا شادلو على 6 ميداليات ذهبية، ومطهرة فتحي وروجان كودرزي على ميداليتين فضيتين وحصل برنيان نوري على ميدالية برونزية.

كما فازت فاطمة صفربور بلقب أفضل مدربة للقارة العجوز، كما تم اختيار وتقديم آيناز نصيري كأكثر فتاة تايكوندو تقنية في آسيا.

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