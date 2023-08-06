لاعب إيراني يحرز ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم للغوص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تجري مسابقات الرياضات المائية العالمية للبالغين في الفترة من 2 إلى 11 أغسطس في مدينة كيوشو باليابان.

ومن بين 14 مشاركا في منافسات بطولة العالم للغوص في اليابان، تألق ميرابيان برصيد 401 نقطة وأحرز المركز الأول في هذه الریاضة من منصة 3 امتار للفئة العمرية 40-44 سنة، بينما احتل نظیراه من ألمانيا وكندا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

کما احتل میرابیان المركز الأول، في ریاضة الغطس من منصة متر واحد لیفوز بميداليته الذهبية الثانية في هذه المنافسات.

وحصل على الميدالية الذهبية الثالثة في هذه البطولة بفئة الكبار.

ويذكر ان هادي نيكونجاد، أحد أبطال الغوص السابقين في إيران، كان حاضرًا أيضًا كمدرب إلى جانب ميرابيان في هذه المسابقات.

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