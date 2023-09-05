وزير الداخلية: مليوني و300 ألف زائر للأربعين عادوا إلى إيران/ بعض المواكب ستستمر حتى 30 شهر صفر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أحمد وحيدي، أثناء زيارته ومراقبته لخدمة الزوار في حدود الشلامجة وجذابه للصحافيين: حتى الآن، غادر 3 ملايين و800 ألف شخص حدود إيران لزيارة كربلاء، وأكثر من مليوني و300 ألف وقد عادوا، منهم حوالي 1,450,000 ينتمون إلى المنافذ الحدودية لمحافظة خوزستان، وعاد أكثر من 300,000 شخص من كلا المنافذ الحدودية لهذه المحافظة.

واضاف أن كافة الأجهزة جاهزة لخدمة الزوار مضيفا: من المتوقع أن تبقى عدد من المواكب في المنافذ الحدودية لخوزستان حتى 30 صفر لخدمة الزوار.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه تم تجهيز وسائل النقل لاستقبال الزوار، ومن المتوقع تسيير عدد كبير من الحافلات والطائرات والقطارات لنقل الزوار.

ومضى يقول إنه سيزور حدود جذابه ومهران وخسروي في مواصلة رحلته وقال: يعود الكثير من الزوار يومي الجمعة والسبت، وتم تقديم التسهيلات اللازمة لمن يعود بعد الجمعة والسبت.

وأوضح وزير الداخلية: أنه وجه إلى الزوار الكرام الموجودين في السيارات الخاصة عدم التسرع في العودة والاستراحة أثناء مواصلة الرحلة بعد التعب.

/انتهى/