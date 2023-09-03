وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره التركي و يجري معه محادثات رسمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رسميا وزير خارجية تركيا الذي يزور طهران للمرة الاولى بعد توليه هذا المنصب عقب الانتخابات الرئاسية التركية الأخيرة.

وبعد مراسم الاستقبال جرت المحادثات الرسمية بين وزيري خارجية البلدين ومن ثم سيشاركان في مؤتمر صحفي مشترك.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية التركي اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية عن زيارة فيدان إلى طهران أمس السبت وقالت أن فيدان سيعقد اجتماعات رفيعة المستوى في طهران خلال هذه الزيارة. وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن هذه الزيارة تتيح الفرصة لدراسة مدى تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وتبادل الآراء حول التطورات الإقليمية والدولية.

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