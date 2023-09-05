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٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٨:٤٢ م

السفير السعودي لدى إيران يصل إلى طهران

السفير السعودي لدى إيران يصل إلى طهران

وصل سفير المملكة العربية السعودية لدى ايران عبدالله بن سعود العنزي الى طهران اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل سفير المملكة العربية السعودية لدى ايران عبدالله بن سعود العنزي الى طهران اليوم الثلاثاء.

وكان السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي قد وصل إلى الرياض اليوم ايضا، وبناء على ذلك تم رفع مستوى البعثات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية إلى مستوى سفير.

وكان العنزي، المعروف كشخصية اقتصادية وسياسية، سفيراً للسعودية في سلطنة عمان سابقاً.

وشغل علي رضا عنايتي سابقا، منصب القائم باعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض كما كان سفير إيران في الكويت ومساعد وزير الخارجية ومدير الدائرة العامة للخليج الفارسي في وزارة الخارجية.

/انتهى/

رمز الخبر 1936594

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