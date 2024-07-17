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١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:٥٦ م

طهران والرياض واتفاق على التعاون في المجال الرياضي

طهران والرياض واتفاق على التعاون في المجال الرياضي

قال رئيس اتحاد المصارعة الإيراني "علي رضا دبیر" بأن اتحاد المصارعة الايراني تربطه علاقة وتفاعل جيد مع دول الخليج الفارسي، مبديا اهتمامه بأن يكون هناك تعاون خاص مع السعودية في مجال تطوير هذه الرياضة، كما قدم دبير لوحة مزخرفة بالآيات القرآنية الكريمة للسفير السعودي كهدية تذكارية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل رئيس اتحاد المصارعة الإيراني "علي رضا دبیر" سفير السعودية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية "عبدالله بن سعود العنزي" اليوم الأربعاء في مقر اتحاد المصارعة الايراني ، وناقشا امورا ذات الاهتمام المشرك.

وفي هذا اللقاء ، اشار علي رضا دبير الى العلاقات الطيبة بين اتحاد المصارعة الايراني والدول العربية ودول الخليج الفارسي ومنها العراق وسوريا والأردن وقطر، مبديا اهتمامه بأن يكون هناك تعاون خاص مع المملكة العربية السعودية في مجال تطوير هذه الرياضة في السعودية.

وبدوره اشار السفير السعودي في هذا اللقاء الى مكانة المصارعة الإيرانية في العالم مرحبا بهذا التعاون، ودعا رئيس اتحاد المصارعة الايراني لعقد لقاء معه في السفارة السعودية لدى طهران من اجل المزيد من التفاعل والتعاون لتطوير المصارعة في السعودية.

كما دعا العنزي رئيس اتحاد المصارعة الإيراني "علي رضا دبیر" لزيارة المملكة العربية السعودية وأداء مناسك الحج.

رمز الخبر 1946609

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