إمام جمعة النجف: زوار أكثر من 100 دولة شاركو في مسير الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حجة الإسلام والمسلمين صدر الدين القبانجي، إمام جمعة النجف الأشرف، أثناء حضوره موكب سدانة السيدة فاطمة المعصومة في العمود 1080 في مسيرة الاربعين بين النجف وكربلاء بهادي محمود نجاد، مدير الموكب، وعقد معه جولة من المباحثات.

وفي هذا اللقاء، أعرب محمود نجاد عن تعازيه بمناسبة الأربعين الحسيني ورحب بإمام جمعة النجف وقال: إن مسيرة الأربعين الكبرى تقام كل عام ويستضيفها شعب العراق العزيز، وهي حقاً تستحق التقدير والعرفان.

وأضاف: إن هذا الموكب منسوب إلى سدانة روضة السيدة فاطمة المعصومة (ع) وخدمة زوار الامام أبي عبد الله الحسين (ع) هو توفيق كبير لنا جميعاً.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لسدانة روضة السيدة المعصومة : نحن سعداء بأن نكون في خدمتكم ونرسل لكم أيضًا تحيات السيد سادن الروضة المقدسة المحترم.

وقال محمود نجاد: كل الشهداء الذين استشهدوا على طريق اقرار أمن هذه المسيرة ، مثل الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، سيحشرون مع الإئمة الاطهار عليهم السلام .

بدوره قال حجة الإسلام والمسلمين صدر الدين قبانجي إمام جمعة النجف الأشرف : إنه لأمر جيد ومبارك أن تكون المواكب الإيرانية مشغولة بخدمة زوار أبي عبد الله الحسين (ع) في مسيرة الاربعين وان يبتهل بالدعاء من أجل المزيد من النجاح والصحة لقائد الثورة الاسلامية ،لأن الشعب الإيراني شهد هذه النجاحات بفضل قيادته.

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