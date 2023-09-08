الرئيس الإيراني يشيد باستضافة العراق السخية حكومة وشعبا لزوار الاربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن التصريحات جاءت خلال تصريح للسيد رئيسي امام حشد من علماء الدين وائمة الجمعة والجماعة في مدينة بيرجند في ختام زيارته لمحافظة خراسان الجنوبية.

وفي لفتة من الرئيس الإيراني إلى سخاء الشعب العراقي في استقبال زوار الحسين عليه السلام قال: لقد استضاف العراق حكومة وشعبا الزوار وكانت استضافتهم جيدة حقًا.

وتابع الرئيس الإيراني: لا يسعني الا ان أتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين العراقيين الذين سهلوا دخول الزوار الى أرض العراق وسعوا في استضافة زوارنا الاعزاء وكذلك للشعب العراقي لاستضافته للزوار بكرم وسخاء.

وأضاف: لقد كان حدثًا كبيرًا لا يُنسى وحدثًا صانعا للحضارة للعالم الإسلامي، ووحدة المقاومة الإسلامية العالمية، وسيكون بمشيئة الله، الأساس لظهور الوجود المقدس لمنقذ عالم البشرية.

وأردف السيد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية: ونوجه الشكر لسماحة قائد الثورة الذي قام بتوجيه ودعم وتشجيع هذا الحدث العظيم بتوجيهاته الحكيمة، والذي تم بحمد الله هذا العام. واسجد شاكرا للباري تعالى الذي برعايته تبلورت "اربعين" اخرى لتصبح شوكة في عيون الاعداء وتكون مصدر الامل للامة الاسلامية.

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