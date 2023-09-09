رئيسي: إيران تعلن استعدادها للعب دور فعال في منع حدوث تغييرات في الجغرافيا السياسية للمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ان إيران أمام أي توتر وأيضاً التغيير في الحدود التاريخية للمنطقة.

واعلن رئيسي عن استعداد بلادنا كجارة قوية للعب دور فعال في منع صراعات جديدة وأي تغييرات في الجغرافيا السياسية للمنطقة.

وقال رئيسي، معلناً دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسلامة أراضي جميع دول المنطقة: نعتقد أن القضايا الإقليمية يجب أن تحل من خلال الحوار بين دول المنطقة، ونحن نعارض بشدة فتح المجال أمام الدول الأجنبية إلى منطقة القوقاز. إن إيران مستعدة للعب دورها للمساعدة في حل القضايا من خلال المحادثات الدبلوماسية.

وفي جزء آخر من هذه المحادثة الهاتفية، أعرب الرئيس عن ارتياحه لتقرير رئيس وزراء أرمينيا حول التقدم الإيجابي للتعاون الاقتصادي وتنفيذ اتفاقيات بين البلدين واستعداد بلادنا لمواصلة توسيع التفاعلات الاقتصادية والتجارية و تسريع تنفيذ الاتفاقيات مع أرمينيا.

ومن جانب اخر في هذه المحادثة الهاتفية، ذكر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أثناء تقديمه تقريراً مفصلاً عن آخر التطورات في منطقة جنوب القوقاز وكذلك التطورات الميدانية في القوقاز، أن جمهورية إيران الإسلامية لعبت دائماً دوراً فعالاً في إرساء والحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

ومع تقديره لمواقف جمهورية إيران الإسلامية في منطقة القوقاز، قدم رئيس وزراء أرمينيا أيضاً تقريراً عن آخر تطورات التعاون الاقتصادي بين البلدين، فضلاً عن التدابير المتخذة لتسريع تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارته لطهران العام الماضي.

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