محمد شياع السوداني: العراق يقف إلى جانب ايران لمواجهة الحظر الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أکد رئيس الوزراء العراقي محمد شیاع السوداني أن العراق سيبقى إلى جانب الشعب الإيراني لمواجهة الحظر القاسي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.

و أجرى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، یوم الجمعة، لقاء مع عدد كبير من الصحفيين الإيرانيين، على هامش تواجدهم في بغداد لزيارة الأربعين.

وشدد السوداني على أن بلاده ستقف بشكل كامل إلى جانب الشعب الإيراني وضد إجراءات الحظر القاسية، مضيفا لأنه سبق للشعب الإيراني أن وقف بجانب نظيره العراقي في الأزمات.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى استمرار الدعم للشعب الإيراني في مواجهة الحظر، رغم ما تمارسه الإدارة الأمريكية من استخدام أوراقها المختلفة في العراق، ما بين ضغوط شاملة على النظامين الاقتصادي والمصرفي والشعب العراقي.

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