اميرعبداللهيان يؤكد على تعميق العلاقات مع العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في مجمع سعداباد اليوم الأربعاء 30 ديسمبر.

وكتب حسين أميرعبداللهيان عبر حسابه في تويتر: "التقيت اليوم برئيس الوزراء العراقی، السيد السوداني، في طهران" وأضاف: "نحن نحترمه كممثل للحكومة والأمة العراقية العظيمة."

وتابع: "ان الجمهورية الإسلامية الايرانية تؤكد على تعميق العلاقات مع العراق وترحب بدوره البناء في المعادلات الإقليمية."

وأكد وزيرالخارجية الايراني: "أن العلاقات الممتازة بين البلدين تظهر وجهة نظر استراتيجية مشتركة."

و أقيم أمس الثلاثاء حفل الترحيب الرسمي بالسوداني، الذي سافر إلى طهران في ثالث زيارة له كرئيس للوزراء العراقي، بحضور الرئيس الإيراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي، في مجمع سعد آباد الثقافي.

و قال الرئيس الايراني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي، في إشارة إلى وجهات النظر المشتركة بين إيران والعراق حول القضايا الإقليمية والدولية، ان المباحثات بين الوفدين العراقي والإيراني فعالة في حل القضايا بيننا.

والتقی محمد شياع السوداني والوفد المرافق مساء الثلاثاء أيضا، بسماحة قائد الثورة الاسلامية الايرانية الامام الخامنئي (مد ظله العالي)، حيث قال الامام الخامنئي في هذا اللقاء أن أمن العراق هو من أمن إيران وأمن إيران مؤثر في أمن العراق، مؤكداً أننا حاضرون كي نحمي العراق ممن يريد زعزعة أمنه.

وقد وصل رئيس الوزراء العراقي صباح یوم الثلاثاء إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين.

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