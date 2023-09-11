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١١‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٩:٣٦ ص

رئيس البرلمان الإيراني يشكر العراق على استقباله لزوار الأربعين بأفضل شكل ممكن

رئيس البرلمان الإيراني يشكر العراق على استقباله لزوار الأربعين بأفضل شكل ممكن

ثمن رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمدباقر قاليباف حسن استضافة العراق لزوار اربعينية الإمام الحسين(عليه السلام) دون الإكتراث إلى محاولات الأعداء لإثارة الخلاف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس مجلس الشوري الإسلامي الإيراني، خلال حديثه قبل جلسة البرلمان ان الحضور الرائع للشعب الإيراني المسلم في مسيرة زيارة الأربعين أظهر أن العلاقة بين هذا الشعب وأهل بيت النبي(صل الله عليه وآله وسلم) علاقة غيرقابلة للإنقطاع.

وأضاف قاليباف: "مرة أخرى، أظهر الحضور الرائع للشعب الإيراني المسلم في زيارة الأربعين لهذا العام وزيادة أعداد الزوار الإيرانيين أن العلاقة بين الشعب الإيراني وأهل البيت(عليهم السلام) غيرقابل للإنقطاع، ولقد أدرك أعداء هذه الأمة أنه مادام حب أهل البيت والإمام الحسين (ع) حياً في قلب هذه الأمة، فلن يستطيعوا السيطرة على هذه الأرض".

وتابع: "أود أن أشكر المسؤولين التنفيذيين في البلاد الذين خففوا الكثير من مشاكل الزوار من خلال ادارة هذه الزيارة بشكل جيد وتمكنوا من الحصول على رضا الناس".

وأكد: "إن شاء الله سيتم حل المشاكل المتبقية وخاصة مشكلة المواصلات خلال السنوات القادمة، كما أنني ممتن جدًا لشعب العراق الذي استقبل الزوار بطريقة لائقة، متجاهلاً محاولات أعداء الإسلام لإثارة الخلاف".

/انتهى/

رمز الخبر 1936706

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