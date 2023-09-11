بارزاني: أربيل ملتزمة بالاتفاق الأمني بين العراق وإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال لقاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق محمد كاظم آل صادق، ناقش الجانبان خلال اجتماع سبل تعزيز علاقات إيران مع العراق وإقليم كردستان، والاتفاق الأمني بين العراق وإيران، وعلاقات أربيل – بغداد والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما.

وأشار رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى "أهمية العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية بوصفها جارة مهمة لإقليم كردستان"، مشدداً على أن "إقليم كردستان ملتزم بالاتفاق الأمني بين العراق وإيران"، ومطمئناً إلى أنه لن يسمح بظهور أي تهديد أمني لجمهورية إيران الإسلامية ينطلق من إقليم كردستان.

من جهته، أكد سفير إيران في العراق على أهمية علاقات بلاده مع العراق وإقليم كردستان، وعبر عن الشكر والتقدير لرئيس إقليم كردستان على المساعدات والتسهيلات التي قدمها لنقل الزوار الإيرانيين في عاشوراء وأربعينية الإمام الحسين (ع).

وشكل بحث أوضاع المنطقة بصورة عامة إلى جانب مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، محوراً آخر للاجتماع، حسب بيان رئاسة الإقليم.

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