أوجي: إيران مستعدة لبناء مصفاة نفط في بوركينا فاسو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير النفط الایراني، جواد أوجي، خلال لقائه مع وزير خارجية بوركينا فاسو أولفيا روامبا، إن إيران بدأت اجتماعات إيجابية ومفاوضات مع بعض الدول الإفريقية من ضمنها بوركينا فاسو.

وأضاف: أن إيران تمتلك قدرات عالية في مجال الطاقة، وفي اللقاء مع وزيرة خارجية بوركينا فاسو، تقرر وفق المذكرة التي تم التوقيع عليها مسبقاً وبالتعاون مع المهندسين والمتخصصين من البلدين بناء مصفاة والبدء في تصدير المنتجات النفطية المختلفة إلى هذا البلد.

وأوضح وزير النفط أن لدى الجانبين قدرات جيدة، وتم في هذا اللقاء اجراء مفاوضات حول التبادلات على أساس تصدير المنتجات النفطية وتصدير الخدمات الهندسية الفنية.

واشار أوجي، إلى أنه كانت هناك تفاهمات بين إيران وبوركينا فاسو من قبل؛ وقال: نحاول تحويل مذكرة أخرى موقعة بين البلدين إلى عقد والبدء بتنفيذه.

وأضاف: في اللقاء مع وزيرة خارجية بوركينا فاسو، اعلنا أن وزارة النفط الإيرانية مستعدة بنسبة 100% لتقديم خدمات الطاقة لهذا البلد الأفريقي.

وقال وزير النفط: بوركينا فاسو لديها مناجم جيدة مثل مناجم الذهب، والتي يمكن أن توفر المواد الخام لجزء من صناعتنا التعدينية.

من جانبها قالت وزير خارجية بوركينا فاسو، أولفيا روامبا: اليوم، وفي إطار المحادثات والتفاهمات التي أجراها وزير التجارة البوركيني مع الإيرانيين في الماضي، أجريت مفاوضات في هذا الإطار، حتى يتسنى لنا الاستفادة من الامكانيات الإيرانية، وخاصة المنتجات النفطية.

وقال: هناك آفاق واعدة للتعاون بين خبراء ومهندسي إيران وبوركينا فاسو لبناء مصفاة نفط في بلادنا حتى نتمكن من تلبية احتياجات مواطنينا من المنتجات النفطية.

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