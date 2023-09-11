رئيس المجلس الإسلامي العلمائي في البحرين: من الضروري تقييم أوضاع السجناء المضربين قبل فوات الأوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه طالب رئيس المجلس الإسلامي العلمائي في البحرين سماحة السيد مجيد المشعل بتقييم أوضاع واحتياجات السجناء المضربين قبل فوات الأوان ووقوع المحذور.

وأشار إلى مرور شهر على الإضراب عن الطعام، وتحمّل المعاناة المضاعفة في السجن، من أجل الحصول على حقوقهم الطبيعية والقانونية.

ويخوض أكثر من 800 معتقل سياسي إضرابًا مفتوحا عن الطعام في سجن جو المركزي سيئ منذ 7 أغسطس الماضي لإنهاء الممارسات الانتقامية بحقهم وفي مقدمها الإهمال الطبي وإغلاق الزنازين طوال اليوم وتخصيص ساعة فقط للخروج للساحة الخارجية ووجود الحاجز الزجاجي في قاعة الزيارة العائلية.

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