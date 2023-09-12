البعثة الايرانية لدى الامم المتحدة تؤكد الافراج عن 5 رعايا ايرانيين مقابل سجناء امريكيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضحت البعثة الايرانية في الامم المتحدة في هذا الحوار الذي جرى اليوم الثلاثاء حسب توقيت نيويورك، انه "وفقا لاتفاق تبادل السجناء، سيتم قريبا الافراج عن 5 سجناء ايرانيين، وان البعض منهم سيبقى في الولايات المتحدة والبعض الاخر يعود الى ايران".

وبحسب هذا التقرير، فقد حدّدت البعثة الايرانية اسماء هؤلاء الرعايا الخمس وهم : مهرداد معین انصاري، کامبیز عطار کاشاني، رضا سرهنك بور کفراني،امین حسن زاده، کاوه لطف الله افراسیابي.

وفي سياق متصل تجدر الاشارة الى تصريحات رئيس الجمهورية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، لمراسل شبكة "ان بي سي" الامريكية الاخبارية، حيث اكد على ان "اتفاق تبادل السجناء بين ايران وامريكا سيحسم في توقيته المحدد"؛ مبينا ان السجناء الامريكيين في ايران يتمتعون بأتم الصحة (في غاية السلامة)، وسيعودون قريبا الى هذا البلد.

كما تحدث سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى قطر "حميد رضا دهقاني"، عن حسم الاتفاق حول تبادل السجناء بين ايران وامريكا.

وكتب السفير دهقاني عبر الفضاء الافتراضي اليوم الثلاثاء، انه تباحث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري "محمد الخليفي"؛ منوها بدور الدوحة في تسريع وتيرة هذه العملية.

واضاف : لقد جرى في هذا اللقاء استعراض الاجراءات المتبعة والخطوات المقبلة، وانني شكرت جهوده (الخليفي) الهادفة الى الدفع بالتعاون الثنائي نحو الامام ولاسيما الاتفاق حول تبادل (السجناء) الذي يمرّ بمراحل التنفيذ النهائية.

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